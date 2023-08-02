Призвала бомбить Львов: СБУ сообщила о подозрении блогеру из Житомирской области
Источник:СБУ
Служба безопасности 2 августа сообщила о подозрении блогеру из города Коростень Житомирской области. В частности, девушка призвала бомбить Львов, когда в городе продолжался массированный ракетный обстрел.
В СБУ также отметили, что досудебное расследование по уголовному производству завершено. Сам обвинительный акт правоохранители направили в суд для рассмотрения его по существу.
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Блогерша из Житомирской области получила подозрение от СБУ
Правоохранители отметили, что к обстрелам центрального города Западной Украины женщина призвала во время онлайн-трансляции в тиктоке. Именно тогда Россия наносила очередные ракетные удары по Украине, а также обстреливала нашу страну из БПЛА.
Во время общения с тикток-аудиторией один из гостей стрима отметил, что россияне именно в этот момент бьют по Львову. Коростенко заявила, что "так им и надо" и нечего им "расслабляться",
– сказали в службе.
СБУ подозревает девушку из Коростеня в поддержке действий России / Фото СБУ
Представители СБУ рассказали, что на основании собранных доказательств следователи сообщили тикток-блогеру о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора. Правоохранители заверили, что сотрудники Службы безопасности продолжают фиксировать любые попытки распространения антиукраинских призывов и реагировать на них.
Что известно о ракетном ударе по Львову
- Российские захватчики обстреляли исторический центр Львов 6 июля 2023 года. Эта атака стала самой масштабной со времен полномасштабного вторжения.
- Тогда в результате обстрела пострадали 60 квартир и 50 автомобилей. Кроме того, пострадали 42 человека, а погибли – 10 человек.
- В тот день российская армия использовала для ракетного удара по Львову ракеты типа "Калибр". Их захватчики запускали по городу из Черного моря.
- Через несколько недель после удара мэр города Андрей Садовый показал, как восстанавливают дома, уничтоженные или поврежденные после удара. Он подчеркнул, что все отстроят, равно как это было до удара.