Призвала бомбить Львов: СБУ сообщила о подозрении блогеру из Житомирской области

Служба безопасности 2 августа сообщила о подозрении блогеру из города Коростень Житомирской области. В частности, девушка призвала бомбить Львов, когда в городе продолжался массированный ракетный обстрел.

В СБУ также отметили, что досудебное расследование по уголовному производству завершено. Сам обвинительный акт правоохранители направили в суд для рассмотрения его по существу.

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Блогерша из Житомирской области получила подозрение от СБУ

Правоохранители отметили, что к обстрелам центрального города Западной Украины женщина призвала во время онлайн-трансляции в тиктоке. Именно тогда Россия наносила очередные ракетные удары по Украине, а также обстреливала нашу страну из БПЛА.

Во время общения с тикток-аудиторией один из гостей стрима отметил, что россияне именно в этот момент бьют по Львову. Коростенко заявила, что "так им и надо" и нечего им "расслабляться",

– сказали в службе.



СБУ подозревает девушку из Коростеня в поддержке действий России / Фото СБУ

Представители СБУ рассказали, что на основании собранных доказательств следователи сообщили тикток-блогеру о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора. Правоохранители заверили, что сотрудники Службы безопасности продолжают фиксировать любые попытки распространения антиукраинских призывов и реагировать на них.

Что известно о ракетном ударе по Львову