"Валите домой, с*чие дети": польские фермеры начали протестовать на железных дорогах

Ранее предупреждали, что с 18 февраля будет заблокировано движение в пункте пропуска "Ягодин – Дорохуск" на украинско-польской границе. Сейчас на этом участке собралось около 1 тысячи фермеров.

Польские фермеры начали активную блокаду железной дороги. В руках они держат плакаты с оскорбительными надписями, информирует 24 Канал.

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Польские фермеры начали блокаду железной дороги

В Польше до сих пор продолжаются протесты местных фермеров против ввоза украинской продукции в страны-члены Евросоюза. Сообщается, что отныне польские аграрии решили расширить свой сектор влияния.

Так, с 18 февраля фермеры начали протест против украинских перевозчиков на железных дорогах. В сети начали распространять фото и видео с места происшествия, на которых видно разъяренную толпу и возмутительные надписи на плакатах.

Валите домой, неблагодарные с*чие дети,

– говорится на плакатах митингующих.

Один из членов партии "Конфедерация" обнародовал видео протеста.

На кадрах четко видно большое количество разгневанных аграриев. Они блокируют железнодорожное движение, иногда залезают на вагоны.

Польские фермеры блокируют железнодорожное движение: смотрите видео

Митингующие одеты в специальную одежду. В частности, они выкрикивают различные лозунги и демонстрируют антиукраинские надписи на транспортах.

Польские фермеры держат плакаты с оскорбительными надписями / Фото Андрея Цаплиенко

Если раньше поляки только блокировали проезд, то сейчас они в принципе требуют от украинских водителей покинуть страну.

По предварительной информации, из-за забастовки очередь грузовиков на пограничном переходе в Дорохуске составляет примерно 15 километров.

В частности, в Государственной таможенной службе Украины уточнили, что во временном промежутке с 15:30 по 17:30 на железнодорожной станции "Дорохуск" протестующие пытались блокировать железнодорожные пути.

Впрочем, польские правоохранители помешали фермерам.

Полиция Польши помешала блокаде железнодорожных путей / Фото из открытых источников

Поэтому, пока что движение поездов происходит в штатном режиме.

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