Проблемы для волонтеров: блокада польских перевозчиков задерживает помощь Украине

Из-за блокады границы польскими перевозчиками возникает ряд проблем с поставкой помощи и компонентов для производства военного снаряжения. Они просто застревают в очередях.

Красочным был случай, когда польские протестующие на границе не пропустили лодку SAFE Boats International, являющийся частью помощи от США. Хотя раньше перевозчики обещали не мешать поставкам помощи.

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Вызовы для благотворителей

Тарас Чмут, руководитель фонда "Вернись живым" жалуется, что блокада границы польскими перевозчиками приводит к недельным задержкам критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов из-за протестов польских перевозчиков на границе.

Это плохо, потому что они привязаны к проектам, терминам и конечным терминам... Дела проходят, но медленнее, чем было раньше,

– сообщил он.

В настоящее время благотворительный фонд пытается договориться с польскими властями о беспрепятственной передаче помощи Украине. Многие вещи для армии приходится импортировать из-за границы, что приводит к проблемам.

Руководитель инженерного корпуса Виктор Долгопятов рассказал, что проблемы возникают и у производителей военной техники. Польша была самым важным логистическим маршрутом после блокировки черноморских портов. Производитель ощутит задержки в поставках деталей для машин, а также компонентов для блоков питания, используемых в двигателях беспилотников и радиостанциях.

Для дешевой перевозки военных грузов их помещают в другие товары. Однако это увеличивает вероятность их задержки на длительное время.

Водители грузовиков, пропускающих военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначения. Они идут в основной очереди,

– отметил Долгопятов.

Потенциальный способ обойти блокаду – перевозить грузы не фурами, а обычными автомобилями, но это гораздо дороже.

Блокада польских перевозчиков