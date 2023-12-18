Еще один КПП на границе с Польшей заблокировали: сколько грузовиков будут пропускать

Польские перевозчики продолжают блокаду границы с Украиной. Они снова заблокировали контрольно-пропускной пункт.

На украинско-польской границе продолжаются протесты польских перевозчиков. Польская сторона снова заблокировала проезд грузовиков через "Дорохуск — Ягодын".

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Будут пропускать 1 грузовик

Сегодня, 18 декабря, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорохуск — Ягодын". Информация о начале поступила от Пограничной стражи Республики Польша.

Пропускать планируют только по 1 грузовому автомобилю в час. В то же время будут пропускать также транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты.

Кроме того, планируют пропускать автобусы.

Работает электронная очередь

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин рассказал, что на КПП "Ягодын" работает электронная очередь.

Она действует для пустых грузовиков.

Как решить проблему на польско-украинской границе