Словацкие перевозчики начали блокировать движение на границе с Украиной, – ГПСУ
Источник:ГПСУ
Словацкие перевозчики 1 декабря после обеда начали анонсированную блокаду движения грузовиков на смежном пункте пропуска с "Ужгород". Государственная пограничная служба Украины подтвердила это.
Блокировку проводят представители Союза перевозчиков Словакии, пишет 24 Канал.
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Блокада КПП
По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне – Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород",
– заявили в ГПСУ.
Госпогранслужба отмечает, что сроки акции пока неизвестны.
В то же время перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут блокировать.
Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час. Однако движение в Словакию блокироваться не будет. Также не ограничивается движение легкового автотранспорта и автобусов.
Блокировка границы с Украиной: что известно
- Накануне, 30 ноября, ГПСУ подтвердила анонс Словацкого союза перевозчиков (UNAS) о блокировании движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вишне – Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Перевозчики Словакии стремятся отменить либерализацию перевозок для украинских перевозчиков.
- Ранее, 6 ноября на украинско-польской границе усложнено движение грузового транспорта. 30 ноября движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска. Основная причина очередей на границе – это забастовки польских перевозчиков.