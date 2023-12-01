Словацкие перевозчики начали блокировать движение на границе с Украиной, – ГПСУ

Словацкие перевозчики 1 декабря после обеда начали анонсированную блокаду движения грузовиков на смежном пункте пропуска с "Ужгород". Государственная пограничная служба Украины подтвердила это.

Блокировку проводят представители Союза перевозчиков Словакии, пишет 24 Канал.

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Блокада КПП

По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне – Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород",

– заявили в ГПСУ.

Госпогранслужба отмечает, что сроки акции пока неизвестны.

В то же время перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут блокировать.

Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час. Однако движение в Словакию блокироваться не будет. Также не ограничивается движение легкового автотранспорта и автобусов.

Блокировка границы с Украиной: что известно