"Вопрос безопасности": в Варшаве предлагают проверять все транзитное зерно из Украины
Источник:PAP
Польский заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак прокомментировал "зерновой вопрос", который сейчас остро стоит между Киевом и Варшавой. Чиновник заявил о необходимости проверки транзитной агропродукции из Украины.
По словам Колодзейчака, такие меры являются "критически важными" для польского аграрного сектора и безопасности продовольствия страны. Он отметил, что не доверяет ни одному импортеру или экспортеру, который подает свои тесты.
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Польша не доверяет экспортерам
Колодзейчак констатировал, что будут четкие указания от власти относительно проверки всего зерна на границе с Украиной, которое опломбировано, подлежит экспорту и является только транзитным зерном. Он считает, что это вопрос "быть или не быть" для Польши и польского сельского хозяйства.
Я не буду сотрудничать с чиновниками и работниками, которые будут навязывать мне свои условия,
– заявил политик, подчеркивая свою решимость в вопросах контроля за качеством зерна.
Заместитель министра также выразил обеспокоенность относительно качества зерна, которое попадает в Германию и возвращается в Польшу якобы как некачественный продукт. Он отметил, что такая ситуация недопустима и требует немедленного ее решения.
Инициатива польского правительства по проверке зерна и вообще вся эта ситуация на границе вызвала широкий резонанс среди украинских экспортеров и международных партнеров. Она ставит под сомнение свободный транзит товаров через Польшу и может иметь значительные последствия для украинского агроэкспорта.
Что происходит на границе с Польшей
- После определенного периода затишья польские фермеры решили возобновить блокаду границы для украинских перевозчиков. Они недовольны решением Европейского Союза, который не стал продлевать эмбарго на импорт зерна из Украины.
- В СНБО Украины акцентировали на том, что за акциями протеста польских фермеров стоит пророссийский политик Рафал Маклер – лидер маргинальной партии "Конфедерация". Он выступает против НАТО и ЕС, а также говорит о диалоге с Кремлем.
- Добавим, что были заблокированы такие пункты пропуска: "Ягодын – Дорохуск", "Рава-Русская – Хребенное" и "Шегини – Медыка". В то же время сеть всколыхнула известие, что поляки решили сорвать пломбы с украинских грузовиков и зерно рассыпалось прямо-таки на дорогу.