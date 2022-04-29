Блокировка "Азовстали" и разведка позиций ВСУ возле Изюма: главное из сводки Генштаба

Враги пытаются удержать свои позиции вблизи Харькова, а также активно производят разведку на Изюмском направлении. Очень сложная ситуация в Мариуполе, военные России еще блокируют наших защитников на "Азовстали"

Противник продолжает наступать в Восточной операционной зоне. Главная цель врага та же – выйти на административные границы Луганщины и Донетчины, а также удержать сухопутный коридор с Крымом.

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Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враг сосредотачивает свои усилия, чтобы удержать позиции вблизи Харькова. Также россияне обстреливают украинские войска в отдельных направлениях.

Изюмское направление

Здесь за сутки россияне не предпринимали активных наступательных действий. Однако силы противника сосредоточились на ведении разведки, чтобы выявить оборонные позиции ВСУ и применить артиллерию.

Донецкое и Таврическое направления

Враги хотят помешать перегруппировке украинских войск. Для этого российские военные обстреливают позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии соприкосновения.

Какая ситуация на временно оккупированных территориях

Продолжается блокировка защитников Мариуполя на заводе "Азовсталь".

На временно оккупированных территориях россияне ограничивают передвижение местных жителей и задерживают их. Оккупанты блокируют гуманитарные грузы Украины и грабят селян. К примеру, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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Волынское и Полесское, Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях враги активных действий не предпринимали. Подразделения вооруженных сил Беларуси осуществляют усиленную охрану границы с Украиной. На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

Успехи ВСУ в противостоянии с захватчиками

За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали 5 целей :

один самолет,

пять крылатых ракет,

девять беспилотников.

Наши воины ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донбасса и Луганщины они отбили 9 атак врага и уничтожили 6 танков, 1 артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитную установку.

Главные события в войне России с Украиной за предыдущий день: коротко

США одобрили ленд-лиз для Украины. Это позволит гораздо быстрее поставлять украинцам вооружение.

Бойцы ССО взорвали важный железнодорожный мост возле Мелитополя. Им оккупанты посталяли оружие и горючее из Крыма.

На временно оккупированных территориях российские военные массово похищают мужчин призывного возраста. Чаще всего задерживают ветеранов АТО.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, Украина сможет перейти в контрнаступление ближе к июлю. В это время поступит все оружие от союзников.

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