Приходится ждать в очереди по несколько дней: где самая тяжелая ситуация на границе с Польшей
На украинско-польской границе продолжаются протесты польских фермеров. Самая большая очередь сейчас – на пункте пропуска Краковец. Там очередь из 700 грузовых транспортных средств.
В очереди приходится стоять несколько дней. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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"На пункте пропуска Краковец – самая большая очередь. 700 грузовых транспортных средств. При той пропускной способности пункта пропуска, которая есть, при том количестве грузовиков, которые пересекают границу за сутки, к примеру, в сторону Украины, в очереди придется находиться несколько дней", – объяснил он.
На пункте пропуска Ягодин последние дни очередь достигает 200, а иногда 250 грузовых транспортных средств. Ранее очередь была больше. Польские фермеры пропускают по 50 – 70 грузовиков в сутки, поэтому в очередях придется стоять дольше.
Обмен информацией с Польшей
Андрей Демченко отметил, что украинские пограничники постоянно находятся в диалоге с польскими коллегами. Оперативно предоставляется информация о ситуации на пунктах пропуска, в частности, от польских пограничников к украинской стороне.
Если меняются намерения протестующих в пропуске для грузовых транспортных средств, или когда они снимают свою блокаду, такую информацию, к счастью, от польских коллег мы получаем очень оперативно,
– подчеркнул спикер.
Блокировка границы: последние новости
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко 2 апреля сообщил, что польские фермеры возобновили блокирование на направлении пункта пропуска "Долгобычев – Угринов".
- Он объяснил, что пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши – по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки.
- 28 марта в Варшаве провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Впоследствии, на заседании Кабмина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал полное разблокирование границы.