Приходится ждать в очереди по несколько дней: где самая тяжелая ситуация на границе с Польшей

На украинско-польской границе продолжаются протесты польских фермеров. Самая большая очередь сейчас – на пункте пропуска Краковец. Там очередь из 700 грузовых транспортных средств.

В очереди приходится стоять несколько дней. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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"На пункте пропуска Краковец – самая большая очередь. 700 грузовых транспортных средств. При той пропускной способности пункта пропуска, которая есть, при том количестве грузовиков, которые пересекают границу за сутки, к примеру, в сторону Украины, в очереди придется находиться несколько дней", – объяснил он.

На пункте пропуска Ягодин последние дни очередь достигает 200, а иногда 250 грузовых транспортных средств. Ранее очередь была больше. Польские фермеры пропускают по 50 – 70 грузовиков в сутки, поэтому в очередях придется стоять дольше.

Обмен информацией с Польшей

Андрей Демченко отметил, что украинские пограничники постоянно находятся в диалоге с польскими коллегами. Оперативно предоставляется информация о ситуации на пунктах пропуска, в частности, от польских пограничников к украинской стороне.

Если меняются намерения протестующих в пропуске для грузовых транспортных средств, или когда они снимают свою блокаду, такую информацию, к счастью, от польских коллег мы получаем очень оперативно,

– подчеркнул спикер.

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