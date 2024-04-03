У черзі доводиться стояти кілька днів. Про це 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
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"На пункті пропуску Краківець – найбільша черга. 700 вантажних транспортних засобів. При тій пропускній спроможності пункту пропуску, яка є, при тій кількості вантажівок, які перетинають кордон за добу, до прикладу, у бік України, у черзі доведеться перебувати кілька днів", – пояснив він.
На пункті пропуску Ягодин останні дні черга сягає 200, а інколи 250 вантажних транспортних засобів. Раніше черга була більшою. Польські фермери пропускають по 50 – 70 вантажівок за добу, тому у чергах доведеться стояти довше.
Обмін інформацією з Польщею
Андрій Демченко зазначив, що українські прикордонники постійно перебувають у діалозі з польськими колегами. Оперативно надається інформація щодо ситуації на пунктах пропуску, зокрема, від польських прикордонників до української сторони.
Якщо змінюються наміри протестувальників у пропуску для вантажних транспортних засобів, або коли вони знімають свою блокаду, таку інформацію, на щастя, від польських колег ми отримуємо дуже оперативно,
– підкреслив речник.
Блокування кордону: останні новини
- Речник ДПСУ Андрій Демченко 2 квітня повідомив, що польські фермери поновили блокування на напрямку пункту пропуску "Долгобичув - Угринів".
- Він пояснив, що пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись у такий спосіб: на виїзд з Польщі – по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу.
- 28 березня у Варшаві провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Згодом, на засіданні Кабміну, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував повне розблокування кордону.