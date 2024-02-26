Делают людей "заложниками": какова ситуация с блокированием поляками движения гражданских авто и поездов
Польские фермеры начали свои протесты с блокирования украинских грузовиков, которые перевозили агропродукцию. Затем дошла очередь до легковых автомобилей и автобусов с пассажирами, среди которых были женщины и дети.
Также протестующие устраивали протестные акции на железной дороге, высыпая из вагонов украинское зерно. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал 24 Каналу, что такие инциденты имели место на польско-украинской границе. Кроме того, он рассказал, что сейчас происходит с блокировкой автобусов и легковых автомобилей и какая ситуация на железной дороге.
Читайте также По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами
Блокировали движение людей
Польские фермеры и перевозчики блокировали не только движение грузовиков, но автобусов и легковых автомобилей на нескольких направлениях
20 февраля польские протестующие масштабировали свои действия по блокированию движения через границу. Тогда они на трех из шести пунктах пропуска – Рава-Русская, Устилуг и Угринов – блокировали движение легковых автомобилей и автобусов. Задержка движения длилась в течение 3 – 5 часов,
– отметил представитель ГПСУ.
В дальнейшем митингующие прекратили перекрывать движение для этой категории транспорта. Однако автобусы и машины, которые должны были следовать через границу, останавливались в местах блокады польских фермеров.
"Блокируя движение людей, протестующие делают их "заложниками" своих интересов, не позволяя пересечь границу не только грузовым транспортным средствам, но и делают невозможным его для людей, которые передвигаются на легковых автомобилях или на автобусах", – подчеркнул он.
Спрогнозировать действия протестующих трудно
Также существует угроза блокирования гуманитарной и военной помощи, которая пересекает границу с Польшей по железной дороге. Польские фермеры уже совершали акты вандализма на железной дороге, высыпая из вагонов украинское зерно.
Надеюсь, что польским властям и силовым структурам удастся сделать невозможным блокирование железнодорожных направлений. К счастью, пока нет задержек в движении поездов, которые следуют в сторону Польши из Украины. Речь идет и о пассажирских, и о грузовых поездах. Однако также важно обеспечить не только железнодорожное движение, но и безопасность на путях, чтобы не позволять, в частности высыпать украинское зерно по ту сторону границы,
– отметил Демченко.
Также движение гуманитарных и других важных грузов, которые следуют в Украину, происходит без препятствий со стороны протестующих.
"В то же время спрогнозировать действия польских фермеров трудно, учитывая то, смогут ли они выделять именно эти грузы, следующие в Украину, а также учитывая иногда, мягко говоря, неадекватное их поведение в отношении грузовых транспортных средств, которые пытаются проехать места блокировки", – отметил Андрей Демченко.
Больше о протестах польских фермеров
- Ситуация на украинско-польской границе обостряется. К фермерам присоединяются перевозчики, которые возобновляют свои забастовки. 17 февраля протесты польских перевозчиков прекратились до урегулирования конфликта с польским правительством и Еврокомиссией. Поскольку проблема не решилась, с 1 марта они возобновляют митинги.
- Также польские фермеры кроме границы с Украиной, намерены блокировать пункты пропуска с Литвой и Германией. Эти акции могут начаться 1 марта.
- Поляку, который вывесил на тракторе плакат с призывом к Владимиру Путину "навести порядок", грозит до 5 лет тюрьмы. Мужчине уже сообщили о подозрениях по трем статьям. В частности за "восхваление агрессии России против Украины".