Делают людей "заложниками": какова ситуация с блокированием поляками движения гражданских авто и поездов

Польские фермеры начали свои протесты с блокирования украинских грузовиков, которые перевозили агропродукцию. Затем дошла очередь до легковых автомобилей и автобусов с пассажирами, среди которых были женщины и дети.

Также протестующие устраивали протестные акции на железной дороге, высыпая из вагонов украинское зерно. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал 24 Каналу, что такие инциденты имели место на польско-украинской границе. Кроме того, он рассказал, что сейчас происходит с блокировкой автобусов и легковых автомобилей и какая ситуация на железной дороге.

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Блокировали движение людей

Польские фермеры и перевозчики блокировали не только движение грузовиков, но автобусов и легковых автомобилей на нескольких направлениях

20 февраля польские протестующие масштабировали свои действия по блокированию движения через границу. Тогда они на трех из шести пунктах пропуска – Рава-Русская, Устилуг и Угринов – блокировали движение легковых автомобилей и автобусов. Задержка движения длилась в течение 3 – 5 часов,

– отметил представитель ГПСУ.

В дальнейшем митингующие прекратили перекрывать движение для этой категории транспорта. Однако автобусы и машины, которые должны были следовать через границу, останавливались в местах блокады польских фермеров.

"Блокируя движение людей, протестующие делают их "заложниками" своих интересов, не позволяя пересечь границу не только грузовым транспортным средствам, но и делают невозможным его для людей, которые передвигаются на легковых автомобилях или на автобусах", – подчеркнул он.

Спрогнозировать действия протестующих трудно

Также существует угроза блокирования гуманитарной и военной помощи, которая пересекает границу с Польшей по железной дороге. Польские фермеры уже совершали акты вандализма на железной дороге, высыпая из вагонов украинское зерно.

Надеюсь, что польским властям и силовым структурам удастся сделать невозможным блокирование железнодорожных направлений. К счастью, пока нет задержек в движении поездов, которые следуют в сторону Польши из Украины. Речь идет и о пассажирских, и о грузовых поездах. Однако также важно обеспечить не только железнодорожное движение, но и безопасность на путях, чтобы не позволять, в частности высыпать украинское зерно по ту сторону границы,

– отметил Демченко.

Также движение гуманитарных и других важных грузов, которые следуют в Украину, происходит без препятствий со стороны протестующих.

"В то же время спрогнозировать действия польских фермеров трудно, учитывая то, смогут ли они выделять именно эти грузы, следующие в Украину, а также учитывая иногда, мягко говоря, неадекватное их поведение в отношении грузовых транспортных средств, которые пытаются проехать места блокировки", – отметил Андрей Демченко.

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