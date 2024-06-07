Поляки разблокировали пункт пропуска "Хребенное" – "Рава-Русская"
Источник:Госпогранслужба
Польские фермеры 7 июня разблокировали пункт пропуска "Хребенное" –"Рава-Русская" на границе. Теперь там могут двигаться грузовики
Свое блокирование границы с Украиной польские протестующие начали 4 июня. Оно продолжалось 2 дня.
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КПП "Хребенное" – "Рава-Русская" разблокирован
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что, по информации от польской стороны, блокирование движения в пункт пропуска "Хребенное" завершилось в 01:20. По состоянию на 8.00 на выезд из Украины оформлено 40 грузовых транспортных средств.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона также отметил, что из-за блокирования движения грузовиков возле пункта пропуска "Рава-Русская" – "Хребенное", значительных очередей не возникло. Сейчас движение транспорта через этот пункт пропуска продолжается в обычном режиме.
Он также отметил, что сейчас в е-очереди зарегистрировано более 200 единиц транспорта, которые хотят пересечь границу. Демченко отметил, что за минувшие сутки в сторону Украины границу пересекло около 60 грузовых транспортных средств, а после 0:00, когда поляки прекратили блокирование, это движение стало значительно интенсивнее.
До этого в Государственной таможенной службе Украины сообщали, что в полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Хребенное" – "Рава-Русская".
Поляки снова начинали блокировать границу
- В Государственной таможенной службе Украины 3 июня рассказывали, что польские фермеры снова планируют блокировать грузовой участок в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное". Блокирование протестующие планировали осуществлять в течение 4 – 6 июня.
- Из-за блокирования, как отметили в Государственной таможенной службе, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. В направлении на въезд в Украину польская сторона планировала пропускать не более 24 грузовиков в сутки и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.
- Стоит отметить, что последнее деблокирование границы с Украиной польскими фермерами было 29 апреля. Тогдашний министр агрополитики Николай Сольский рассказывал, что хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем.