Будут говорить о границе и не только: Шмыгаль и Туск встретились в Варшаве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск 28 марта встретились в Варшаве. Политики должны обсудить насущные вопросы, которые касаются отношений между нашими государствами.

Одной из тем обсуждения будет ситуация на украинско-польской границе. В частности, будут говорить о блокаде границы для украинских грузовиков со стороны польских фермеров.

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Туск и Шмыгаль встретились в Варшаве

Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале сообщил, что украинская делегация уже начала визит в Польшу со встречи с премьер-министром Дональдом Туском.

Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств. Будем говорить об оружии для Украины, ситуацию на границе наших государств, развитие торговли и инфраструктуры,

– заявил он.

Глава украинского правительства подчеркнул, что наше государство рассчитывает на прагматичный и конструктивный диалог и наработки действенных решений.

Шмыгаль и Туск встретились в Варшаве / Фото из телеграм-канала Дениса Шмыгаля

До этого корреспонденты "Радио Свобода" сообщили, что украинская делегация уже прибыла на межправительственные консультации в Варшаве.

На кадрах можно увидеть премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, а также главу польского правительства Дональда Туска.

Украинские и польские чиновники встретились в Варшаве / Видео "Радио Свободы"

По данным журналистов, после церемонии приветствия начнется пленарная сессия украинских и польских чиновников, а затем премьеры выйдут к журналистам на совместный брифинг.

Встреча Шмыгаля и Туска состоится в канцелярии премьер-министра Польши, где состоятся консультации двух сторон.

В сообщении польских СМИ стало известно, что встреча будет посвящена различным темам, включая сельское хозяйство, польско-украинскую границу, совместное производство боеприпасов, энергетику и культуру.

Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец заявил, что переговоры и встречи между польскими и украинскими министрами продолжаются со среды, сосредотачиваясь на "наиболее проблемных сферах".

Однако Грабец предостерег, что не стоит ожидать каких-то значительных прорывов, таких как заключение соглашения о регулировании торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

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