Будут говорить о границе и не только: Шмыгаль и Туск встретились в Варшаве
Источник:Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск 28 марта встретились в Варшаве. Политики должны обсудить насущные вопросы, которые касаются отношений между нашими государствами.
Одной из тем обсуждения будет ситуация на украинско-польской границе. В частности, будут говорить о блокаде границы для украинских грузовиков со стороны польских фермеров.
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Туск и Шмыгаль встретились в Варшаве
Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале сообщил, что украинская делегация уже начала визит в Польшу со встречи с премьер-министром Дональдом Туском.
Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств. Будем говорить об оружии для Украины, ситуацию на границе наших государств, развитие торговли и инфраструктуры,
– заявил он.
Глава украинского правительства подчеркнул, что наше государство рассчитывает на прагматичный и конструктивный диалог и наработки действенных решений.
Шмыгаль и Туск встретились в Варшаве / Фото из телеграм-канала Дениса Шмыгаля
До этого корреспонденты "Радио Свобода" сообщили, что украинская делегация уже прибыла на межправительственные консультации в Варшаве.
На кадрах можно увидеть премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, а также главу польского правительства Дональда Туска.
Украинские и польские чиновники встретились в Варшаве / Видео "Радио Свободы"
По данным журналистов, после церемонии приветствия начнется пленарная сессия украинских и польских чиновников, а затем премьеры выйдут к журналистам на совместный брифинг.
Встреча Шмыгаля и Туска состоится в канцелярии премьер-министра Польши, где состоятся консультации двух сторон.
В сообщении польских СМИ стало известно, что встреча будет посвящена различным темам, включая сельское хозяйство, польско-украинскую границу, совместное производство боеприпасов, энергетику и культуру.
Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец заявил, что переговоры и встречи между польскими и украинскими министрами продолжаются со среды, сосредотачиваясь на "наиболее проблемных сферах".
Однако Грабец предостерег, что не стоит ожидать каких-то значительных прорывов, таких как заключение соглашения о регулировании торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.
Поляки не пропускают грузовики из Украины на 2 КПП
- Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Говорится о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".
- Демченко также отметил, что на границе с Польшей блокируются направления "Угринов", "Ягодин", "Рава-Русская". По данным ГПСУ, на этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.
- Стоит отметить, что в последнее время польские протестующие то блокируют, то разблокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Последние данные о ситуации с блокировкой на украинско-польской границе – читайте в материале.