Блокировка продолжается: грузовики в Польшу могут проехать только через один пункт пропуска
Движение грузовиков из Украины в Польшу осуществляется только через пункт пропуска "Краковец". В то же время блокирование границы продолжается на пунктах "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска “Краковец” с 8 на 9 марта и теперь только там происходит движение грузовиков. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Мы имели предварительную информацию, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло,
– сообщил Демченко.
Он также отметил, что поляки на заблокированных ПП пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.
В пяти заблокированных пунктах пропуска в очереди находится около 1050 грузовиков. В частности, в разблокированном ПП "Краковец" на возможность проезда теперь ожидает около 500 грузовых автомобилей.
Стоит отметить, что легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков также сообщал, что Украина работает над тем, чтобы альтернативных маршрутов для перевозок было больше.
Какова ситуация с пропуском автобусов через границу
- Вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие и полиция препятствуют движению автобусов с пассажирами. По его словам, украинцев задерживают без каких-либо четких объяснений.
- Кубраков отмечал, что такие действия недопустимы в отношении граждан Украины. Ведь пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди.
- После этих сообщений Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварич сказал, что консул Генерального консульства Украины Сергей Царук в Люблине выехал в Дорогуск.
- На границе Царук не обнаружил блокировки автобусов. В то же время поляки могли остановить блокирование автобусов на время пребывания консула на границе, а затем возобновить его.