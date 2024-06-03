Польские фермеры снова будут блокировать один из пунктов пропуска: что известно

Во вторник, 4 июня, польские фермеры снова планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенне".

По информации Государственной таможенной службы, из-за блокировки ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

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Польские фермеры будут блокировать границу

Блокировка ожидается с 10:00 часов 4 июня по киевскому времени до 14:00 дня 6 июня. Речь идет о грузовом участке в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенне".

В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами,

– говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута. В Госпогранслужбе впоследствии сообщили, что пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.

Блокировка границы с Польшей: что известно

После длительного блокирования, польские протестующие 22 апреля разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной. Тогда на пункте "Ягодин – Дорогуск" было восстановлено движение грузовиков. Этот пункт пропуска польские фермеры блокировали с 9 февраля 2024 года.

Впоследствии, 29 апреля, фермеры прекратили блокировать пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Бывший министр агрополитики Николай Сольский заявил, что переговоры с польской стороной были нелегкими, но принесли успех. Также он добавил, что хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем.

Из-за блокады украинская экономика понесла уже миллиард евро убытков, экономические потери Польши, по подсчетам, еще больше.