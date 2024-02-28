Виновные будут пойманы: в правительстве Польши обещают найти тех, кто рассыпает украинское зерно
Источник:"Польское радио"
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что правительство Польши найдет тех, кто рассыпает украинское зерно. Варшава называет такие действия фермеров "недопустимыми".
Министр сделал свое заявление в эфире “Польского радио” и назвал ответственных за рассыпанное украинское зерно "преступниками". Кервинский отметил, что полиция реагирует на такие действия, а виновные обязательно будут пойманы.
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Правительство Туска не допустит такого
Политик пообещал, что "правительство премьер-министра Дональда Туска не допустят такой анархизации общественной жизни".
То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, является недопустимым,
– подчеркнул Марцин Кервинский.
Он также опроверг информацию, что якобы грузы с военным и гуманитарными поставками, имеют проблемы на границе. Политик заявил, что они "нормально проходят".
Минвосстановления Украины выполнило все обещания по границе
27 февраля 2024 года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры заявило, что украинская сторона выполнила свои обещания по границе и делает все возможное, чтобы перевозчики не возобновили протест. Заместитель министра Сергей Деркач заявил, что вопросы, которые до сих пор не решены – это зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши.
Польскую сторону также сообщили о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду. Министерство восстановления отметило, что они фиксируют такие случаи и ожидают официальной реакции.
Что происходит на границе с Польшей
- Польские фермеры блокировали движение не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов. В Госпогранслужбе Украины заявили, что так поляки превращают людей в заложников, ведь даже на собственных авто они не могут пересечь границу. Кроме этого, митингующие прибегали к вандализму на железной дороге, высыпая из вагонов зерно.
- Польские фермеры 26 февраля заблокировали один пункт пропуска на границе с Германией. Автомобилистам и пассажирам посоветовали обходить автобан A12. Кроме этого, 25 февраля в немецком городе Франкфур-на-Одере было заблокировано движение тракторов, фургонов и грузовиков.
- Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Европейской комиссии. По его словам, фермеры не поддерживают политику "зеленого курса", поэтому ее внедрение надо отсрочить. Также стоит пересмотреть подходы к сотрудничеству с Украиной.