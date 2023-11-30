Словацкие перевозчики будут блокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Государственная пограничная служба Украины подтвердила блокировку словацкой границы. Словацкие перевозчики намерены заблокировать движение на границе 1 декабря в 16.00.

Главный пункт пропуска границы со Словакией в пятницу, 1 декабря, может быть заблокирован для украинских грузовиков. Такие заявления раздаются со стороны Союза перевозчиков Словакии.

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Что известно о блокировке границы

Союз перевозчиков Словакии планирует 1 декабря 2023 с 16:00 заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вишнє Нємецьке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

Государственная пограничная служба Украины просит водителей учесть возможные усложнения движения, поскольку на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час.

На выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. При этом перевозка гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будет,

– отмечает ГНСУ.

В чем причина блокировки границы для украинских грузовиков