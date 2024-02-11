На границе с Украиной поляки рассыпали наше зерно: что случилось с водителями поврежденных фур
Источник:RMF24
Перед Дорогуськом протестующие не пропустили грузовики с украинским зерном в Польшу. Местная полиция объяснила, какая судьба после этого постигла водителей этих фур.
Водители фур, из которых поляки высыпали зерно, вернулись в Украину. Об этом сообщили польские правоохранители.
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Что говорит полиция
По данным местной полиции, протестующие высыпали из 3 грузовиков на дорогу часть зерна. Некоторые участники после этого отобрали его пробы якобы для "проверки на содержание запрещенных веществ".
После оформления в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Протестующие не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу,
– сообщила представительница комендатуры муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.
С ее слов, драк не месте инцидента не было. Также украинские водители не писали на протестующих заявлений в полицию.
Сейчас правоохранители выясняют подробности происшествия и изымают доказательства. Полиция опрашивает свидетелей и устанавливает причастных лиц. Материалы будут направлены в прокуратуру для проведения правовой и уголовно-правовой экспертизы.
В Польше продолжаются протесты
- Польские фермеры недавно вновь заблокировали границу с Украиной. Формально они протестуют из-за решения Еврокомиссии, которая продлила еще на один год полное открытие рынка ЕС для украинской продукции, в частности аграрной.
- Из-за этого движение транспорта было существенно затруднено. Протестующие создали серьезные проблемы не только водителям грузовиков, а еще и тем, кто сидел за рулем автобусов и легковушек.