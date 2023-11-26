Есть ли у Польши мужество, – мэр Львова обратился к полякам на их языке
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к польской стороне с призывом прекратить блокаду украинской границы. В своих соцсетях он написал соответствующие сообщения на польском языке.
Андрей Садовый опубликовал обращение к полякам в фейсбуке и соцсети Х, ранее известной как Твиттер.
Смотрите также Блокировка польской границы: в Украине заявили о первых проблемах с горючим
Садовый обратился к полякам
Мэр Львова призвал блокировщиков границы "вернуться к реальности". Он отметил, что колоссальная помощь Польше Украине сейчас сводится на нет "группой маргиналов".
Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины в этой войне сводится на нет группой маргиналов, блокирующих гуманитарные поставки стране, уже второй год защищающей свою независимость и безопасность Европы. Есть ли у Польши мужество, политическая воля и гражданские инструменты прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высока,
– написал Садовый.
Пост Садового быстро разлетелся по сети и это не понравилось силам, блокирующим украинскую границу. Поэтому незадолго после этого в соцсети Х у сообщения Садового появилось циничное примечание: "Гуманитарную помощь на границе с Польшей не блокируют. 1/3 этой помощи не дошла к армии из-за коррупции в Украине".
Следует отметить, что это циничная манипуляция и ложь. Поскольку даже в польской полиции подтверждают, что блокировщики не пропускают гуманитарку.
Какая ситуация сейчас на польско-украинской границе
- По состоянию на 26 ноября на пунктах пропуска, блокированных польскими протестующими, заблокировано около 2 тысячи грузовиков.
- Польские правоохранители направляли к местным властям уже 3 обращения с просьбой запретить блокировку границы. Полиция соседней страны подтверждает, что блокировщики пропускают по одному грузовику в час независимо от того, какой груз перевозится: в очередях опасные материалы, грузы для войск Украины и грузы с живыми животными.
- Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало направление мониторинговых групп ЕС на заблокированные пункты пропуска с целью фиксации реальной ситуации.