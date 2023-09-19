Оценивают ситуацию: как в Еврокомиссии отреагировали на иск Украины в ВТО
Украина подала иск во Всемирную торговую организацию из-за блокирования экспорта нашего зерна. В Еврокомиссии это комментировать отказались.
В Еврокомиссии заявили, что пять приграничных стран-членов ЕС вместе с Украиной провели 18 сентября десятое заседание координационной платформы по экспорту зерна. Государства договорились продолжить обсуждение, сообщает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.
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Украина презентовала план действий
В Еврокомиссии сообщили, что Украина презентовала план действий, который состоит из нескольких частей. Вчера во время заседания платформы все стороны уже высказались по этому плану.
"Одна из частей – обмен информацией и данными по экспорту определенной сельскохозяйственной продукции, включая четыре группы товаров, а также обмен информацией о стране назначения экспорта, поступающего из Украины. А также внедрение механизма верификации и авторизации, чтобы убедиться, что существует своеобразная экспортная система лицензирования, которая может проверять и контролировать экспорт, который идет из Украины", – сказала представитель ЕК.
Сегодня, 19 сентября, обсуждение продолжится. Украина должна принять соответствующий план действий и получить письменные комментарии от Еврокомиссии.
В Брюсселе отмечают, что над созданием плана работают все заинтересованные стороны. Кроме того, Еврокомиссия оценит, насколько Украина учтет комментарии.
Иск Украины комментировать отказались
Еврокомиссия не имеет данных о спекуляциях украинского зерна на польском рынке. Спикер ЕК призвала присутствующих поделиться имеющимися доказательствами с членами платформы и Комиссией и обсудить возможные меры.
Это не обязательно должно происходить на уровне ЕС, это также может быть на уровне государств-членов. Но опять же нам нужна полная информация об этих действиях, чтобы иметь возможность действовать,
– сказала она.
Иск Украины против трех европейских государств в Еврокомиссии отказались комментировать. Мириам Гарсия Феррер подтвердила украинский иск в ВТО, однако заявила, что Еврокомиссия "оценивает правовую ситуацию и решает, как действовать дальше".
Представитель ЕК заявила, что еще не определены какими будут следующие шаги Еврокомиссии.
"Но опять же важно подчеркнуть, что торговая политика ЕС является исключительной компетенцией ЕС", – сказала она.
Экспорт украинского зерна: последние новости
- В понедельник, 18 сентября, министр экономики Украины Юлия Свириденко выступила с соответствующим заявлением. По ее словам, отдельные государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары. Глава Минэкономики Свириденко заявила, что наше государство подает из-за этого иск во Всемирную торговую организацию.
- На сегодняшний день Польша, Словакия и Венгрия блокируют импорт зерна из Украины. Поэтому наша страна решила подать иск во Всемирную торговую организацию. Министр по вопросам сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что оснований для подачи заявления в ВТО у украинской стороны нет. Кроме того, польский министр выразил свое недовольство решением Еврокомиссии не продолжать запрет импорта.
- Януш Войцеховский, еврокомиссар, отметил, что Еврокомиссия будет следить за системой лицензии на экспорт, предложенной Украиной. Это сделают, чтобы страны, граничащие с нашей, не страдали от избытка украинского зерна. Чтобы подобная ситуация не оказала негативного влияния на интересы фермеров с обеих сторон границы: как на Украину, так и ее соседей.