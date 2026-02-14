В России заблокировали сайт "Хочу вернуть", где писали о погибших и раненых военных-россиян

"Роскомнадзор" заблокировал сайт проекта "Хочу вернуть" на территории России. На этом ресурсе публикуют информацию о раненых и погибших военных армии России.

Об этом пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как теперь россиянам зайти на сайт "Хочу вернуть"?

В Координационном штабе отметили, что блокировка сайта "Хочу вернуть" на территории России – это очередная попытка Кремля скрыть от собственного общества реальные масштабы потерь своей армии в Украине.

Справочно! "Хочу вернуть" – один из проектов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Ресурс публикует информацию о раненых и погибших военных армии России с именами и фамилиями, номерами жетонов и воинских частей, диагнозами и датами ранений или смерти.

Коордштаб отметил, что на сайте "Хочу вернуть" уже доступна информация о более 156 000 погибших и 96 000 раненых российских военнослужащих. Данные постоянно обновляются, еженедельно база пополняется новыми подтвержденными записями.

Проект начал работу в январе 2026 года, а уже через месяц россияне начали блокировать его работу на своей территории. Отныне, чтобы узнать правду о том, что произошло с солдатами и офицерами армии России, их родным нужно использовать сервисы VPN,

– говорится в сообщении.

Представители Координационного штаба отметили, что статистика сайта "Хочу вернуть" доказывает, что даже несмотря на блокировку на территории России, сотни пользователей из страны-агрессора ежедневно просматривают базу потерь, пытаясь получить информацию о реальной судьбе российских военных.

"Власть России боится показывать собственному обществу реальные последствия войны против Украины. И каждый, кто посещает сайт "Хочу вернуть" осознает истинную цену начатого Путиным полномасштабного вторжения", – резюмировали в Коордштабе.

