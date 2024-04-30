В Нацсовете призвали прекратить официальную коммуникацию в Telegram

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали прекратить коммуникацию официальных лиц и официальных государственных организаций в Telegram.

Об этом заявила председатель Рады Ольга Герасимьюк. Она признала, что Telegram является удобной платформой, однако государственную коммуникацию необходимо переводить на другие мессенджеры.

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Хотя Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить,

– заявила руководительница.

Регуляция Telegram

Она также рассказала, что Нацсовет работает с европейскими партнерами для того, чтобы внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции. Тогда платформы могут быть оштрафованными в случаях нарушения законодательства.

Герасимьюк также прокомментировала действия разведывательных органов в Telegram. По ее словам, это "решать им".

Это (Telegram, – 24 Канал) лишь один из механизмов получения информации. Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами. Я думаю, что понемногу надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры,

– подытожила она.

Telegram блокировал боты, которые помогают в борьбе с российской агрессией

Вечером 28 апреля в сети сообщили, что телеграмм-боты, которые предоставляли информацию Силам обороны, прекратили работу. Кроме официальных украинских ботов, не работали также бот легиона "Свобода России", бот ПВО для отслеживания "Шахедов", а также боты, с помощью которых координировали движение сопротивления на Юге.

У ГУР МО, комментируя блокировку телеграмм-ботов, отметили, что это произошло вопреки правилам и заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало. В то же время в разведке добавили, что уже восстанавливают работу бота на других платформах.

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что официальные украинские телеграмм-боты, которые помогали в борьбе с российской агрессией, возобновили работу.