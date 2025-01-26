Россияне хотят превратить БМО-Т в тяжелый бронетранспортер

Россия планирует модернизировать редкую тяжелую боевую машину БМО-Т, превратив ее в тяжелый бронетранспортер. Этот шаг предусматривает доработку технических характеристик машины для улучшения ее боевых возможностей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Российские оккупационные войска решили переделать редкую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т в тяжелый бронетранспортер, добавляя к ней новое вооружение и средства радиоэлектронной борьбы.

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БМО-Т как тяжелый бронетранспортер

БМО-Т, серийное производство которой стартовало в 2001 году, является редким образцом техники, с количеством таких машин в российских войсках, по оценкам, всего около 10 единиц.

Несмотря на небольшое количество в составе армии, с февраля 2022 года Россия потеряла по меньшей мере четыре такие машины, из которых три были уничтожены, а одну захватили Силы обороны Украины.

Россияне планируют модернизировать БМО-Т, чтобы создать из нее тяжелый бронетранспортер, вооружив ее мангалами, дымовыми гранатометами, радиоэлектронной борьбой и дистанционно-управляемыми пулеметами.

Кроме того, планируют отказаться от огнеметов РПО-А "Шмель" из-за того, что машина способна перевозить до 7 десантников и имеет соответствующее пространство для модификаций.

Сейчас украинская армия также работает над созданием тяжелых бронетранспортеров, в частности на базе танка Т-64, что было продемонстрировано в 2023 году.