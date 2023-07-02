Bradley выдержал подрыв и попадание противотанковой ракеты, – боец "Магуры"

Наряду с другой западной техникой украинские воины применяют на фронте американские боевые машины пехоты. Интересно, что M2A2 Bradley выдержал подрыв и попадание противотанковой ракеты.

Военные рассказали про опыт применения "Брэдли" и его возможностях в репортаже "Радио Свобода". Об этом пишет 24 Канал.

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Как "Брэдли" спасают жизнь

После месяца тяжелых боев на Запорожском направлении украинские пехотинцы рассказали журналистам о сильных сторонах боевых машин.

Если бы мы действовали на данном театре боевых действий на БМП (советских), я с уверенностью могу вам сказать, что бригады уже бы не было,

– подчеркнул боец 47 ОМБр Дмитрий.

Военный объяснил, что ему уже приходилось переживать подрыв на противотанковой мине, сидя в Bradley. Американская машина получила прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Однако у БМП только повреждение триплекса – наблюдательного устройства. Ни один из членов экипажа и десанта не пострадал.

У нас было уже множество раз, когда Bradley подрывался на противотанковых минах, максимально что случалось с машиной – это просто разрыв гусеницы и повреждение катков. Экипаж и десант при этом цел, десантируется и продолжает выполнять задания. Максимальное ранение, которое случалось при подрыве на мине (противотанковой) – это обычная контузия, даже не средней тяжести,

– рассказал защитник.

У американской БМП значительно более высокий уровень защиты, чем у советских. Кроме того, высокая ремонтопригодность. К примеру, одна из машин вернулась в строй уже через несколько дней после быстрого ремонта, который понадобился из-за подрыва.

В то же время воин отметил, что еще не удалось в полной мере реализовать весь потенциал Bradley, ведь в условиях боев на Запорожье их манёвр сильно сковывают многочисленные минные поля врага.

"Машина не может действовать на открытой местности уверенно, когда не до конца проведены разминирования, это сковывает действия. Они у нас сейчас действуют в большинстве случаев как средство доставки пехоты и машины огневого прикрытия на максимально возможном расстоянии для того, чтобы их нельзя было поразить противотанковыми средствами", – подытожил воин.

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