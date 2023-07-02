Військові розповіли про досвід застосування "Бредлі" та його можливості у репортажі "Радіо Свобода". Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Мав честь "приручити котика" особисто, – Резніков показав Bradley на службі ЗСУ

Як "Бредлі" рятують життя

Після місяця важких боїв на Запорізькому напрямку українські піхотинці розповіли журналістам про сильні сторони бойових машин.

Якби ми діяли на даному театрі бойових дій на БМП (радянських) я з впевненістю можу вам сказати, що бригади вже б не було,

– наголосив боєць 47 ОМБр Дмитро.

Військовий пояснив, що йому вже доводилося переживати підрив на протитанковій міні сидячи в Bradley. Американська машина отримала пряме попадання протитанкового кумулятивного боєприпасу у башту. Однак, у БМП лише ушкодження триплекса – спостережного пристрою. Жоден із членів екіпажу та десанту не постраждав.

У нас було вже безліч разів, коли Bradley підривався на протитанкових мінах, максимально що траплялось з машиною це просто розрив гусениці та пошкодження катків. Екіпаж і десант при цьому цілий, десантується та продовжує виконувати завдання. Максимальне поранення яке траплялось при підриві на міні (протитанковій) – це звичайна контузія, навіть не середньої тяжкості,

– розповів захисник.

В американської БМП значної вищий рівень захисту, аніж у радянських. Окрім того, висока ремонтопридатність. Наприклад, одна з машин повернулася назад в стрій уже через декілька днів після швидкого ремонту, що знадобився через підрив.

Водночас воїн зазначив, ще не вдалося повною мірою реалізувати весь потенціал Bradley, адже в умовах боїв на Запоріжжі їх маневр сильно сковують чисельні мінні поля ворога.

"Машина не може діяти на відкритій місцевості впевнено коли не до кінця проведені мінні розгородження, це сковує їх дії. Вони у нас зараз діють в більшості випадків як засіб доставки піхоти та машини вогневого прикриття на максимально можливій відстані для того, щоб їх не можна було уразити протитанковими засобами", – підсумував воїн.

Читайте також У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби

Зверніть увагу! Раніше Ганна Маляр розповіла, що сталося з українським "Бредлі" після прямого влучання ракети в башту. Заступниця міністра оборони зазначила, що екіпаж успішно евакуювався та продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Тим часом пошкоджений "Бредлі" на ремонті.