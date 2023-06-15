Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своїх соцмережах розповіла про долю БМП Bradley та його екіпажу. У машині перебували бійці з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

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Ганна Маляр дала зрозуміти, що росіянам не вдалося знищити Bradley та вбити наших захисників, що сиділи у цій техніці. Вона опублікувала фотографії з уцілілими воїнами та пошкодженою БМП.

Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість – не просто слова. "Бредлі" допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців,

– написала вона.

Підбитий Bradley та вцілілий екіпаж / Фото Ганни Маляр

Які пошкодження отримав Bradley

Російський "Град" влучив однією з ракет у башту машини. Через це сталося займання. Наші захисники евакуювалися з Bradley, а механік-водій залишився всередині. Він поїхав до безпечного місця та загасив полум'я. Усі воїни вціліли. Один з них отримав легку контузію.

БМП нині перебуває на ремонті, а екіпаж отримав нову техніку. Ці військові наразі продовжують виконувати завдання.

Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя,

– зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що сталь можна відновити.

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