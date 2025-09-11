Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телерадиокомпанию "Аверс". Происшествие произошло в селе Копылье.
Що за літак випадково вдарив по житловому будинку у Волинській області?
Ракета на дом, в котором проживали люди, упала с голубого самолета после обеда 11 сентября. В ГБР говорят, что истребитель принадлежит украинской армии. Однако больше подробностей относительно этого удара нет. Жители отмечают, что боеприпас упал с самолета, вероятно, случайно.
Источники "Аверса" рассказали, что в доме, который был разрушен из-за падения ракеты, жили родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Они в тот момент были не дома, поэтому никто не пострадал. На месте работала следственно-оперативная группа.
Во многих домах рядом после взрыва повыбивало стекла и остекление окон.
Государственное бюро расследований начало изучать дело. Правоохранители подозревают пилота в нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Очень низко маневрировал вокруг самого села. Метров 50 была его высота. Кружил, кружил и после третьего его круга слышала взрыв. Побежала туда с мужем и увидела, что дом полностью сгорел. Именно туда упала эта ракета или бомба,
– рассказала одна из жительниц села.
