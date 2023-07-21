В Украине будут массово производить боеприпасы для дронов: Кабмин принял проект
Источник:Тарас Мельничук
Экспериментальный проект будут реализовывать два года. Частные компании легально могут производить боеприпасы для беспилотников, а государство урегулирует требования к производству.
Сразу несколько украинских министерств внесли предложение реализовать экспериментальный проект по разработке боеприпасов для БПЛА, и правительство согласовало его на заседании 21 июля. Об этом сообщает Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде.
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Предложение создать такой проект принадлежит Министерству по стратегическим отраслям промышленности, Министерству обороны и Министерству цифровой трансформации.
В рамках проекта в течение двух лет будут разрабатывать, производить, закупать и поставлять боеприпасы к беспилотным системам и боевым частям беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.
Такая деятельность будет считаться хозяйственной – для нее установят организационные и технологические требования, а следовательно она будет урегулирована законодательно.
Что изменится после постановления
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что постановление правительства положило начало массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.
По его словам, государство определит, как именно будут производить, закупать и поставлять боеприпасы для беспилотников.
Производители боеприпасов смогут официально получить этот статус и знать четкие требования, которые им следует соблюдать при изготовлении продукции.
Частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов. А украинские воины получат качественные и инновационные решения. Это большие возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов,
– анонсирует Михаил Федоров.
И подчеркивает: чем больше дронов, тем больше боеприпасов к ним нужно.
Министр утверждает: самодельные конструкции, к которым прибегают наши воины, чтобы оснастить дроны гранатами, минами и другими боеприпасами, не всегда надежны и эффективны.
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Почему БПЛА важны
- Надводные дроны, которые трудно обнаружить, уже хорошо зарекомендовали себя на Крымском мосту.
- Алексей Резников уведомил, что более 20 новых дронов уже есть на вооружении ВСУ от 82 украинских производителей.
- Также мы сообщали, с какими трудностями сталкиваются производители беспилотников.