Болгария может продать Украине сотни тысяч боеприпасов, которые изменят ход войны

Украина продолжает получать военную помощь Болгарии. Ее бывший министр обороны заявил, что нам могут продать то количество боеприпасов, которое изменит ход войны.

Соответствующее заявление бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев сделал во время интервью. Боеприпасы правительство может продавать нашей стране через посредников.

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Боеприпасы из Болгарии должны быть в Украине

По имеющейся информации, минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ боеприпасы старого образца. Их общая стоимость – 175 миллионов евро. Вместо этого ведомство получит новые.

Как говорит Ноев, у соответствующего решения есть четкая цель. Речь идет о том, чтобы множество этих старых боеприпасов не залеживались на складе. Они необходимы нашим военным на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.

Он отметил, что это величайшее перевооружение сухопутных войск Болгарии в новейшей истории. Речь идет о сотнях тысяч боеприпасов.

Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украине. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте.

– подчеркнул Ноев.

Что на складах Болгарии? Речь идет о боеприпасах советского образца для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и прочего вооружения.

Болгария продолжает помогать Украине

Журналисты Euroactiv выяснили, что Болгария продолжает поставлять Украине оружие на миллиарды евро. Соответствующее движение оружия не остановилось, хотя официально в Софии заявили об обратном.

Глава оборонного министерства Димитар Стоянов 27 марта рассказал подробнее о согласовании схемы с ВМЗ. По его словам, она необходима, "чтобы возобновить запасы военного времени" для войска.

В издании отметили, что несколько дней назад Румен Радев, президент Болгарии, назвал условие, при котором будут продавать оружие и боеприпасы другим государствам Европы. Мол, это продолжат делать только при условии, что их не будут передавать Украине.

Как отмечают журналисты, именно поэтому используют схему с ВМЗ. Если боеприпасы из армии передают на завод, а оттуда – посредникам, которые будут посылать Украине, то практически Болгария не помогает нашему государству. Следовательно, президент страны сможет и дальше это подчеркивать.