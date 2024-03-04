ЕС может использовать российские активы на закупку боеприпасов для Украины, – Euractiv

Украинские партнеры после месяцев проволочек спешат обеспечить Украину необходимыми боеприпасами для борьбы против России. Снаряды могут закупить на средства из замороженных активов России.

Для этого лидеры Европейского Союза должны сформировать соответствующее официальное предложение. Эта инициатива позволит покрыть значительную часть расходов на боеприпасы для нашей армии.

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ЕС ищет пути закупки боеприпасов для Украины

Журналисты издания отметили, что Владимир Зеленский недавно объявил, что Украина пока получила лишь треть из миллиона артиллерийских снарядов, которые ЕС обязался доставить до марта 2024 года.

В то же время в недавнем обращении главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил страны-члены блока, что "ничего не делать – это не выход", тогда как украинские войска выпускают примерно до 2 000 артиллерийских снарядов в день.

Кроме того, механизм солидарности на уровне ЕС согласно плану блока по трем направлениям боеприпасов, чтобы поставить в страну один миллион боеприпасов до марта 2024 года, фактически был ограничен из-за условия Парижа, что они будут помогать только в закупках боеприпасов, изготовленных в странах ЕС.

Но теперь несколько отдельных и параллельных инициатив, в частности план по закупке боеприпасов под руководством ЕС, покупка снарядов под руководством Чехии и серия двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными западными странами, должны предоставить Украине 700 тысяч снарядов в течение следующих нескольких месяцев.

Кроме того, ожидается, что на этой неделе в Париже встретятся также министры обороны и иностранных дел более 20 стран, чтобы обсудить поддержку Украины.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что около 15 стран заинтересовались инициативой Праги, которая определила на мировых рынках 800 тысяч единиц срочно необходимых Украине артиллерийских боеприпасов.

Дания, Нидерланды, Бельгия, США и Канада уже объявили о взносах. Ожидается, что на встрече министров в Париже объявленное количество снарядов будет еще больше. Великобритания, Финляндия и другие страны НАТО также пообещали предоставить Украине неразглашенное количество снарядов в течение 2024 года.

Снаряды могут закупить на замороженные активы России

Кроме того, есть неожиданный шаг от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на этой неделе предложила, что "пришло время начать разговор об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины".

По данным источников издания Euractive, исполнительная власть ЕС может представить официальное предложение через две недели.

В то же время остается открытым вопрос, хватит ли коллективной западной партии боеприпасов, чтобы отвечать российским поставкам снарядов с ее собственных заводов и, что важнее, из Северной Кореи.

Ожидается, что план боеприпасов при чешском посредничестве и ЕС заставит Украину снова стрелять с интенсивностью, вероятно, до 6 000 снарядов в день к лету 2024 года.