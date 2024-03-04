Для цього лідери Європейського Союзу мають сформувати відповідну офіційну пропозицію. Ця ініціатива дозволить покрити значну частину витрат на боєприпаси для нашої армії.

До теми "Українці гинуть щодня на фронті": чому ідея купувати снаряди лише всередині ЄС не на часі

ЄС шукає шляхи закупівлі боєприпасів Україні

Журналісти видання зазначили, що Володимир Зеленський нещодавно оголосив, що Україна наразі отримала лише третину з мільйона артилерійських снарядів, які ЄС зобов'язався доставити до березня 2024 року.

Водночас у нещодавньому зверненні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив країни-члени блоку, що "нічого не робити – це не вихід", тоді як українські війська випускають приблизно до 2 000 артилерійських снарядів на день.

Крім того, механізм солідарності на рівні ЄС згідно з планом блоку з трьох напрямків боєприпасів, щоб поставити в країну один мільйон боєприпасів до березня 2024 року, фактично був обмежений через умову Парижа, що вони допомагатимуть лише в закупівлях боєприпасів, виготовлених у країнах ЄС.

Але тепер кілька окремих і паралельних ініціатив, зокрема план щодо закупівлі боєприпасів під керівництвом ЄС, купівля снарядів під проводом Чехії та серія двосторонніх угод щодо безпеки між Україною та окремими західними країнами, повинні надати Україні 700 тисяч снарядів протягом наступних кількох місяців.

Крім того, очікується, що цього тижня в Парижі зустрінуться також міністри оборони та закордонних справ понад 20 країн, щоб обговорити підтримку України.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 15 країн зацікавилися ініціативою Праги, яка визначила на світових ринках 800 тисяч одиниць терміново необхідних Україні артилерійських боєприпасів.

Данія, Нідерланди, Бельгія, США та Канада вже оголосили про внески. Очікується, що на зустрічі міністрів у Парижі оголошена кількість снарядів буде ще більшою. Велика Британія, Фінляндія та інші країни НАТО також пообіцяли надати Україні нерозголошену кількість снарядів протягом 2024 року.

Снаряди можуть закупити на заморожені активи Росії

Крім того, є несподіваний крок від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка цього тижня запропонувала, що "настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України".

За даними джерел видання Euractive, виконавча влада ЄС може представити офіційну пропозицію через два тижні.

Водночас залишається відкритим питання, чи вистачить колективної західної партії боєприпасів, щоб відповідати російським постачанням снарядів з її власних заводів і, що важливіше, з Північної Кореї.

Очікується, що план боєприпасів за чеського посередництва та ЄС змусить Україну знову стріляти з інтенсивністю, ймовірно, до 6 000 снарядів на день до літа 2024 року.

Зверніть увагу! Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел повідомив, що його держава виявила закордоном близько 800 тисяч снарядів, які впродовж кількох тижнів можуть відправити нашій державі. Тому він закликав західних партнерів приєднатися до придбання цих боєприпасів і доставлення їх в Україну.