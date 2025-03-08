"Лезут, словно крысы": экс-сотрудник СБУ разъяснил ситуацию на Курском направлении

Ситуация на Курском направлении осложняется, россияне продолжают наступать в районе Суджи. Для этого они используют странные методы, такие как трубы, которые ведут к позициям ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что целью оккупантов является перерезание дороги, ведущей в Сумы. К счастью, пока угрозы окружения украинских военных нет.

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О действиях россиян на Курщине

России удалось переправить примерно сто своих солдат в глубь позиций ВСУ на Курщине благодаря тому, что оккупанты залезли в газопровод, словно крысы. Подобные ситуации уже происходили на фронте в Украине.

Аналитики портала DeepState отметили, что есть отрезание отдельных наших позиций от основных. Отрезано ориентировочно 25% от всех позиций ВСУ.

Россияне пытаются перерезать дорогу Суджа – Сумы, чтобы заставить наше командование оттянуть все силы в Украину. Затем на горизонте, по моему предположению, появятся "тик-ток войска" Апти Алаудинова, который скажет, что это благодаря ему они освободили Курскую область,

– объяснил он.

Ступак отметил, что пока не говорится о российском окружении украинских военных. Однако перерезание дороги – не означает непосредственное пребывание на ней оккупантов. Достаточно быть на расстоянии одного километра, чтобы следить за ней и обстреливать.

Экс-сотрудник СБУ также добавил, что ухудшение операции ВСУ в Курской области могло произойти из-за приостановления военной помощи от США.

К слову, The Telegraph сообщили, что активные действия россиян в Курской области могут из-за прекращения обмена разведданными с США. По данным издания, это усложнило оборонительные действия украинских военных.