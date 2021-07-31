ЕС не признает власть "Талибана": боевики в Афганистанефактически захватили провинцию Герат
Источник:Tolo News
По состоянию на 31 июля боевики "Талибана" фактически захватили провинцию Герат и ее одноименную столицу. Всего город имеет 17 районов. Лишь один из них остался под контролем правительства.
В субботу, 31 июля, боевики продвинулись в центральные районы столицы. Афганские военные рассказали, что талибы используют в качестве укрытия жилые здания. Именно это осложняет борьбу с боевиками.
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Местные жители покинули свои дома. Люди отмечают, что насилие необходимо остановить.
Позиция ЕС
Специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон заявил: если боевики захватят власть, страна окажется в изоляции и лишится помощи от Европы.
Если "Талибану" удастся захватить власть военным путем, его не признает ЕС и большинство стран региона,
– подчеркнул политик.
Что происходит в Афганистане
- Президент Джо Байден принял решение о выводе войск США из Афганистана. Сразу после этого в стране осложнилась ситуация с боевиками "Талибана".
- По данным ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали около 300 человек.
- Всего в течение первого полугодия 2021 года зафиксировали 5 183 жертвы среди гражданского населения.