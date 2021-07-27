В годовщину установления режима тишины: боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции

Трехсторонняя контактная группа в Минске 27 июля 2020 года договорилась о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. В годовщину так называемого "перемирия" русские наемники обстреляли позиции украинских военных.

Боевики продолжают всячески игнорировать достигнутые договоренности. С начала суток, 27 июля, в штабе операции объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня.

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Оккупанты игнорируют режим прекращения огня на Донбассе

Оккупанты открыли огонь из минометов 120 калибра вблизи Золотого-4 и Водяного. Враг также совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Екатериновка.

К счастью, боевых потерь среди наших военнослужащих нет. Украинские защитники осуществляли мощные обстрелы в ответ на выстрелы российско-оккупационных войск. "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации информировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении ООС.

Также в течение 27 июля пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 10 гектаров территории. И передали на уничтожение 132 взрывоопасных предмета.

Несмотря на провокации оккупантов, украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Ситуация на фронте: главное

Год назад, 27 июля 2020 года, члены Трехсторонней контактной группы договорились о введении режима тишины на Востоке Украины. Впрочем российские наемники ежедневно нарушают так называемое "перемирие".

В результате обстрелов оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих. Всего за все время войны в Донбассе, с апреля 2014 года, из жизни ушли 2705 наших защитников.

26 июля вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных. Четверо наших военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.

Кроме этого, в ОБСЕ заявили, что боевики размещают тяжелую военную технику в жилых районах временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.