Боевики еще больше усилили обстрелы: на фронте есть погибший и 10 раненых

11 сентября 2021 , 17:56
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Источник:

ООС

Пророссийские боевики вновь усилили обстрелы на Донбассе. С начала суток, 11 сентября, оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Сразу 6 населенных пунктов оказались под обстрелами. В результате вражеского огня один наш военнослужащий получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

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Оккупанты применили против наших защитников запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы, а также били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались:

  • Новогнатовка;
  • Верхнеторецкое;
  • Золотое-4;
  • Старогнатовка;
  • Талаковка;
  • Нью-Йорк.

Что известно о пострадавших бойцах ВСУ


В результате прицельного обстрела врага наших позиции 1 украинский защитник умер. Еще 10 – получили ранения, в том числе:

  • 8 военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения,
  • еще 2 – боевые травмирования.

После оказания первой медицинской помощи бойцов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского героя и желает скорейшего выздоровления раненым защитникам.

Реакция Украины

На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ о фактах нарушений со стороны оккупантов.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,
 –  подчеркнули в штабе ООС.

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