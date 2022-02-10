Боевики не хотят забирать своих пленных, – Казанский

Россия выдвигает политические требования Украине вместо того, чтобы согласиться на обмен пленными. Из-за принципов страдают обычные люди. Однако пророссийских боевиков это мало волнует – им даже не нужны "свои".

Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он подчеркнул, что Москва требует от Украины политических уступок.

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"Их пленные им (России – 24 канал) просто не нужны. Они требуют от нас политических уступок в обмен на то, что они просто разрешат обмен", – отметил представитель Донецкой области в ТКГ.

Он добавил, что Кремль обвиняет Украину в том, что она якобы не хочет договариваться.

Россияне говорят: "Вы не хотите с нами договариваться, принимать законы, которые нам нужны, тогда мы не будем отдавать вам пленных, не будем открывать КПВВ",

– отметил Казанский.

Представитель Донецкой области в ТКГ считает, что из-за такой позиции России страдают и те, кто не может нормально выезжать с временно оккупированных территорий на территорию Украины и получать здесь свои пенсии, зарплаты, соцвыплаты.

Казанский: Россия блокирует переговоры

Представитель Донецкой области в ТКГ утверждает, что в переговорах с Россией нет сдвигов. Страна-агрессор не рассматривает гуманитарные вопросы, потому что связывает их с политическими.

Российская сторона продолжает блокировать практически все переговоры и не допускает никакого прогресса. Россия связывает гуманитарные вопросы с политическими. То есть с теми, которые нельзя быстро решить. Денис Казанский Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

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