Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристороній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що Москва вимагає від України політичних поступок.
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"Їхні полонені їм (Росії – 24 канал) просто непотрібні. Вони вимагають від нас політичних поступок в обмін на те, що вони просто дозволять обмін", – зазначив представник Донецької області у ТКГ.
Він додав, що Кремль звинувачує Україну в тому, що вона нібито не хоче домовлятися.
Росіяни кажуть: "Ви не хочете з нами домовлятися, приймати закони, які нам потрібні, тоді ми не будемо віддавати вам полонених, не будемо відкривати КПВВ",
– зазначив Казанський.
Представник Донецької області у ТКГ вважає, що через таку позицію Росії страждають і ті, хто не може нормально виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію України та отримувати тут свої пенсії, зарплати, соцвиплати.
Казанський: Росія блокує переговори
Представник Донецької області у ТКГ стверджує, що у переговорах з Росією немає зрушень. Країна-агресорка не розглядає гуманітарні питання, бо пов'язує їх з політичними.
Російська сторона продовжує блокувати фактично всі переговори і не допускає жодного прогресу. Росія пов'язує гуманітарні питання з політичними. Тобто з тими, які не можна швидко розв'язати.
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Більше про обмін полоненими
- Останній обмін полоненими відбувся у квітні 2020 року. В Україну повернулось 20 людей, Росії віддали 14.
- Водночас стан українських полонених у Росії критичний. Зокрема не надають відповідної медичної допомоги політв'язню Джемілю Гафарову, якого незаконно утримують у Ростові-на-Дону, та Андрій Гаррюса, який перебуває у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донецька.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що на чергових переговорах радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні одним з пріоритетних буде саме питання обміну полоненими.