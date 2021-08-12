"Сеем пшеницу, а враг – железо": боевики обстреляли хлебное поле на Донбассе

Оккупанты продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. В частности, 11 августа российские наемники обстреляли хлебное поле вблизи поселка Нью-Йорк.

Селяне только успели собрать урожай зерновых с поля, по которому пророссийские боевики устроили обстрел.

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Обстрел оккупантами хлебного поля

Вражеские войска открыли огонь по хлебному полю недалеко от поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области.

Мы засеваем наши поля пшеницей, а враг – железом,

– замечают земледельцы.

Селяне отмечают, что плодородные черноземы являются величайшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию.

Преступление боевиков зафиксировали

Украинские военные вызвали на место инцидента представителей Совместного центра по контролю и координации. Они зафиксировали очередное преступление российских оккупантов, провели замеры воронок, которые остались в поле после обстрела.

К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения не обнаружили. Поэтому там продолжат запланированные полевые работы – подготовку почв к посеву озимых.

Последствия обстрела боевиками хлебного поля: Фото ОТУ "Північ"

Сутки 11 августа на Донбассе