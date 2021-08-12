"Сеем пшеницу, а враг – железо": боевики обстреляли хлебное поле на Донбассе
Источник:фейсбук ОТУ "Північ"
Оккупанты продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. В частности, 11 августа российские наемники обстреляли хлебное поле вблизи поселка Нью-Йорк.
Селяне только успели собрать урожай зерновых с поля, по которому пророссийские боевики устроили обстрел.
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Обстрел оккупантами хлебного поля
Вражеские войска открыли огонь по хлебному полю недалеко от поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области.
Мы засеваем наши поля пшеницей, а враг – железом,
– замечают земледельцы.
Селяне отмечают, что плодородные черноземы являются величайшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию.
Преступление боевиков зафиксировали
Украинские военные вызвали на место инцидента представителей Совместного центра по контролю и координации. Они зафиксировали очередное преступление российских оккупантов, провели замеры воронок, которые остались в поле после обстрела.
К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения не обнаружили. Поэтому там продолжат запланированные полевые работы – подготовку почв к посеву озимых.
Последствия обстрела боевиками хлебного поля: Фото ОТУ "Північ"
Сутки 11 августа на Донбассе
- Войска оккупанта в течение 11 августа 8 раз нарушили режим прекращения огня.
- Боевики из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра обстреляли 2 населенных пункта. В Новомихайловке повредили важные инфраструктурные объекты, а в Новоселовке – убили местного жителя и уничтожили частные дома.
- Враг также открывал огонь в сторону Луганского, Мироновского, Песков.
- На границе Донецкой и Луганской областей украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
- В результате вражеских обстрелов 1 украинский защитник получил огнестрельные осколочные ранения. Боец находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.