Боевики обстреляли минометами жилые дома под Волновахой

В селе Трудовское Волновахского района Донецкой области боевики открыли огонь по жилому кварталу. В результате боевых действий повреждения получили 6 частных домов.

Когда произошел обстрел – неизвестно. Правда, в штабе Объединенных сил заявили, что 17 февраля в Трудовском боевики били из 82-миллиметровых минометов. Погиб или пострадал кто-либо – информации пока нет.

Кстати Россияне объявили "эвакуацию" с Донбасса, чтобы все забыли обстрел детсада, – журналист Бутусов

Последствия обстрелов в Трудовском: что известно

Повреждены кровли, оконные блоки и заборы. Украинские спасатели уже оказали помощь жителям этих домов.

В частности, представители ГСЧС забили пленкой поврежденные оконные блоки домов на двух адресах.

Известно, что помогал личный состав Главного управления госслужбы. Его привлекли после обращения местных органов власти.

Что происходит на Донбассе: последние события

Это уже не первая провокация со стороны боевиков. В частности, 18 февраля обстреляли город Счастье в Луганской области.

Также пророссийские наемники объявили эвакуацию людей в Россию. После в оккупированном Донецке посреди дня начали раздаваться сирены. Люди в панике снимали деньги с банкоматов и образовывали очереди возле заправок.

В Кремле сначала заявили, что не знали об эвакуации. Однако уже вечером Владимир Путин сказал, что готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Еще один циничный поступок террористов на Донбассе. Они решили ставить на "воинский учет" несовершеннолетних. Теперь подростки 2005 года рождения становятся "военнообязанными".

На фоне таких событий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил жителей оккупированных территорий не верить боевикам, потому что Киев никаких наступательных действий не планирует.

Обратите внимание! Россия хочет повторить в Украине свой традиционный сценарий

В Станице Луганской обстреляли детский сад: смотрите видео 24 канала

Полный текст публикации ГСЧС Украины:

​​Спасатели Донетчины оказали помощь жителям обстрелянных домов в с. Трудовское Волновахского района

Сегодня в селе Трудовское, в результате боевых действий повреждены 6 частных жилых домов. Повреждения получили кровли домов, оконные блоки, заборы.

По обращению местных органов власти, личный состав Главного управления был привлечен к оказанию помощи жителям села Трудовское. Спасатели забили пленкой поврежденные оконные блоки домов на двух адресах.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.