На Донбассе боевики сняли с автобуса беременную: ее обвинили в шпионаже и бросили в СИЗО

Пророссийские боевики 14 мая 2021 года задержали беременную женщину. Оксану Паршину уже более месяца удерживают в заключении.

Женщину задержали на пропускном пункте "Мариновка" во время пересечения неконтролируемого участка украино-российской границы.

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Боевики арестовали беременную женщину

Оксану Паршину задержали, когда она ехала к своей сестре. Это сделали пророссийские представители так называемого пророссийского местного министерства.

Оксану просто сняли с автобуса, сообщив, что проверят документы и посадят на следующий рейс,

– говорится в сообщении.

Но ее не посадили на автобус. На сутки женщина исчезла, а затем утром, 15 мая, ее привезли в квартиру матери на обыск. Боевики изъяли компьютер, на котором, по словам родных, было больше пыли, чем информации. Также забрали религиозную литературу матери.

Дом Оксаны Паршиной возле Донецкого аэропорта, в котором она жила с маленьким ребенком, разрушили в 2014 году. Женщина спаслась. После этого она жила с мамой и сестрой. Впоследствии переехала с оккупированных территорий в Мариуполь.

Родным сказали, что Оксану держат в помещении местного пророссийского так называемого "министерства", впоследствии – в "изоляторе временного содержания". Родственники узнали, что женщину арестовали на 30 суток так называемого админареста.

Они очень волновались, ведь не знали, получала ли Оксана квалифицированную медицинскую помощь. Дело в том, что на момент попадания в заложницы женщина была на десятой неделе беременности,

– говорится в сообщении.

Российские наемники удерживают женщину более месяца

Уже прошло 30 дней, но Оксану так и не отпустили. В течение месяца родственники пытаются найти адвоката. Они узнали "из своих источников", что Оксану обвинили в шпионаже и переводят в СИЗО. Родные говорят, что очень надеялись, что боевики выяснят все обстоятельства, признают, что ошибались и отпустят женщину.

"Но этого пока не произошло, несмотря на беременность", – рассказали родственники.

Война на Донбассе: коротко

По состоянию на 17 июня войска оккупанта 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские разведчики зафиксировали, что 94 тысячи российских военных до сих пор вблизи нашей территории.

По состоянию на 10 июня в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что российские оккупанты на Донбассе заставляют детей после достижения 14 лет получать местные "паспорта", или даже российские. При этом их не выпускают на контролируемую правительством территорию Украины.