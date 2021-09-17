Боевики снова обстреляли Счастье на Донбассе: ранен мирный житель

17 сентября 2021 , 08:42
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Источник:

Министерство обороны

Пророссийские боевики 16 сентября дважды обстреляли город Счастье Луганской области. В результате местный житель получил ранения.

Российские наемники дважды атаковали из минометов 82 калибра. Также они использовали для обстрела беспилотники "Квадрокоптер".

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Пострадавший в удовлетворительном состоянии

Мужчину, которого ранили, госпитализировали. Его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Также боевики повредили объекты гражданской инфраструктуры и несколько частных автомобилей.

Кроме того, пророссийские приспешники обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Тарамчук в Донецкой области и повредили дом местных жителей.

В ответ на атаки боевиков, защитники Украины открывали огонь.

Война на Донбассе: последние новости

  • 16 сентября 2021 года вследствие первого обстрела Счастья ранения получил городской голова Александр Дунец. Его прооперировали. Сейчас жизни Дунца ничего не угрожает.
  • Из-за обстрела Счастья и ранения мэра прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
  • Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что события в Счастье это сознательная провокация боевиков.
Автор: Іван Магуряк