Боевики во второй раз за неделю цинично обстреляли село Невельское: фото с места происшествия

Боевики не прекращают обстреливать села в Донецкой области. В ночь на 17 ноября атаковали село Невельское в Покровском районе. Следует заметить, что оно пострадало от действий оккупантов уже второй раз за неделю.

Что известно о втором обстреле Невельского

Атака произошла в 2:30. Местные жители сообщили об этом полиции только в 6:45.

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К счастью, жертв в результате обстрела не обнаружили. Однако оккупанты повредили 7 домов, 2 из них вообще разрушили.



Боевики обстреляли Невельское / Фото Нацполиции



Об атаке со стороны оккупантов полиция узнала от местных / Фото Нацполиции



Некоторым семьям боевики нанесли большой ущерб / Фото Нацполиции

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Правоохранители обследуют территорию, фиксируют последствия преступления. Также они выясняют, какая помощь необходима местным жителям.

Предыдущий обстрел Невельского

Пророссийские боевики уже стреляли в Невельское 14 ноября. Тогда под завалами разрушенных домов оказались люди.

Спасатели ГСЧС помогли выбраться 65-летнему мужчине и 63-летней женщине. К счастью, с ними все хорошо.

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты полностью уничтожили 2 дома. Еще 2 были повреждены.

Впоследствии в МВД Украины заявили, что обстрел Невельского оккупантами квалифицировали как нарушение законов войны.

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