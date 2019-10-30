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      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: обстреляли Зайцево и Крымское

      15 Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не прекращаются
      Обстрелы на Донбассе не прекращаются / www.mil.gov.ua

      На Донбассе в течение 30 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушали режим прекращения огня.

      Сегодня, оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное и Крымское применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (6 мин). Об этом сообщает пресс-центр ООС.

       К теме: Старт разведения в Золотом: накануне боевики обстреляли жилые дома – фото

      Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований РФ.

      Заметим, что в 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск. Накануне наблюдатели СММ ОБСЕ вблизи участка разведенных зафиксировали по меньшей мере 7 обстрелов. Также об обстреле района Золотого как вне, так и в пределах участка разведения сообщал пресс-центр Объединенных сил, в частности:

      26 октября (крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие),

      27 октября (противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно),

      29 октября (автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие и с крупнокалиберными пулеметами включительно).

       Как прошли сутки на Донбассе: боевики на фоне разведения войск существенно уменьшили количество обстрелов

      Что еще известно о разведении войск в Золотом:

      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является шагом к нормандской встрече;
      • продлится разведения 3 дня и затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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