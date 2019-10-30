Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: обстреляли Зайцево и Крымское
На Донбассе в течение 30 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушали режим прекращения огня.
Сегодня, оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное и Крымское применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (6 мин). Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований РФ.
Заметим, что в 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск. Накануне наблюдатели СММ ОБСЕ вблизи участка разведенных зафиксировали по меньшей мере 7 обстрелов. Также об обстреле района Золотого как вне, так и в пределах участка разведения сообщал пресс-центр Объединенных сил, в частности:
– 26 октября (крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие),
– 27 октября (противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно),
– 29 октября (автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие и с крупнокалиберными пулеметами включительно).
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Что еще известно о разведении войск в Золотом:
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является шагом к нормандской встрече;
- продлится разведения 3 дня и затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / инфографика 24 канала