14:36
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: обстріляли Зайцеве і Кримське

      326 Читать новость на русском
      Обстріли на Донбасі не припиняються
      Обстріли на Донбасі не припиняються / www.mil.gov.ua

      На Донбасі протягом 30 жовтня, збройні формування РФ і її найманці порушили режим припинення вогню.

      Сьогодні, окупаційні війська здійснили обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне і Кримське застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм (6 мін). Про це повідомляє пресцентр ООС.

      До теми: Старт розведення у Золотому: напередодні бойовики обстріляли житлові будинки – фото

      Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань РФ.

      Зауважимо, що о 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ. Напередодні спостерігачі СММ ОБСЄ поблизу ділянки розведеня зафіксували щонайменше 7 обстрілів. Також про обстріли району Золотого як поза межами, так і умежах ділянки розведення повідомляв прес-центр Об'єднаних сил, зокрема:

      26 жовтня (великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя),

      27 жовтня (протитанкові та підствольні гранатомети та стрілецька зброя, з великокаліберними кулеметами включно),

      29 жовтня (автоматичні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецька зброїя з великокаліберними кулеметами включно).

      Як минула доба на Донбасі: бойовики на тлі розведення військ суттєво зменшили кількість обстрілів

      Що ще відомо про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
      сьогодні
      9102
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сьогодні , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 1853
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сьогодні , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 884
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сьогодні , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 1014
      Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      сьогодні , 08:20 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      Ігор Саджениця 449
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 1223
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук