Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: обстріляли Зайцеве і Кримське
На Донбасі протягом 30 жовтня, збройні формування РФ і її найманці порушили режим припинення вогню.
Сьогодні, окупаційні війська здійснили обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне і Кримське застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм (6 мін). Про це повідомляє пресцентр ООС.
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Зауважимо, що о 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ. Напередодні спостерігачі СММ ОБСЄ поблизу ділянки розведеня зафіксували щонайменше 7 обстрілів. Також про обстріли району Золотого як поза межами, так і умежах ділянки розведення повідомляв прес-центр Об'єднаних сил, зокрема:
– 26 жовтня (великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя),
– 27 жовтня (протитанкові та підствольні гранатомети та стрілецька зброя, з великокаліберними кулеметами включно),
– 29 жовтня (автоматичні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецька зброїя з великокаліберними кулеметами включно).
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Що ще відомо про розведення військ у Золотому:
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
- триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / інфографіка 24 каналу