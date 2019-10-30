Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: обстріляли Зайцеве і Кримське

На Донбасі протягом 30 жовтня, збройні формування РФ і її найманці порушили режим припинення вогню.

Сьогодні, окупаційні війська здійснили обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне і Кримське застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм (6 мін). Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань РФ.

Зауважимо, що о 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ. Напередодні спостерігачі СММ ОБСЄ поблизу ділянки розведеня зафіксували щонайменше 7 обстрілів. Також про обстріли району Золотого як поза межами, так і умежах ділянки розведення повідомляв прес-центр Об'єднаних сил, зокрема:

– 26 жовтня (великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя),

– 27 жовтня (протитанкові та підствольні гранатомети та стрілецька зброя, з великокаліберними кулеметами включно),

– 29 жовтня (автоматичні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецька зброїя з великокаліберними кулеметами включно).

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Що ще відомо про розведення військ у Золотому:

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / інфографіка 24 каналу