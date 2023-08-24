На катере под покровом ночи: эксклюзивные кадры боевого задания ГУР в Крыму

Утром 24 августа украинские военные произвели высадку на временно оккупированный полуостров. Наши защитники выполнили боевое задание.

Боевую задачу выполняло подразделение ГУР "Артан". Эксклюзивными кадрами работы украинских разведчиков поделились источники 24 Канала.

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Разведчики выполнили боевую задачу в Крыму

Детали операции обещают рассказать позже. Наши разведчики передают всем поздравления с видом на полуостров.

Заметим, что на обнародованных кадрах видно, как бойцы направляются на катере.

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Украинские разведчики в Крыму: смотрите видео

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