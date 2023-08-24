На катере под покровом ночи: эксклюзивные кадры боевого задания ГУР в Крыму
Утром 24 августа украинские военные произвели высадку на временно оккупированный полуостров. Наши защитники выполнили боевое задание.
Боевую задачу выполняло подразделение ГУР "Артан". Эксклюзивными кадрами работы украинских разведчиков поделились источники 24 Канала.
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Разведчики выполнили боевую задачу в Крыму
Детали операции обещают рассказать позже. Наши разведчики передают всем поздравления с видом на полуостров.
Заметим, что на обнародованных кадрах видно, как бойцы направляются на катере.
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Украинские разведчики в Крыму: смотрите видео
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Что уже известно о высадке в Крыму
- Утром на День Независимости Украины во временно аннексированном Крыму состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации.
- Отметим, что информацию о высадке украинского десанта уже подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны.
- Андрей Юсов отметил, что подразделения произвели высадку в рамках спецоперации. Все задачи выполнили. Также добавил, что спецоперация была проведена во взаимодействии с военно-морским флотом.
- "Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – отметил представитель ГУР.
- Добавим, СМИ сообщали, что с 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Источники журналистов в разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации.
- Кстати, в селе Маяк расположена база 3 радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на Тарханкутском полуострове радиолокационный узел врага – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". Кроме того, по периметру подготовлены позиции для ПВО.