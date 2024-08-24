Занимаются всем, только не обороной, – военный эксперт оценил действия россиян в Курской области

Кремль не может остановить наступление Вооруженных Сил Украины в Курской области. В то же время риск окружения вражеских войск в Глушковском районе ежедневно увеличивается.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что россияне не боятся подходить и бросают много понтонов, пытаясь убежать из окружения.

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Какие планы Кремля испортила Курская операция

Сейчас Россия делает второстепенные шаги, которые не связаны с тем, чтобы стабилизировать ситуацию. Например, создает группировки Курск, Белгород, Брянск, которые уже существовали, просто входили в группировку войск Север. К тому же неизвестно кем их наполнять, кроме солдат срочной службы.

Чем угодно занимаются, только не обороной Курщины, чтобы перебрасывать более боеспособные подразделения, искать силы и резервы,

– сказал Мусиенко.

Российские войска сейчас накапливают определенные силы. Они пытаются контратаковать с северо-востока Суджи, чтобы отвлечь ВСУ от западного фланга, где успешно действуют наши подразделения. Но все попытки тщетны.

Командир кадыровцев в Курской области Апти Алаудинов выдал правду. Он проговорился о том, когда Россия хотела выходить на переговорный трек. Критически важным для Кремля был октябрь – ноябрь. Они понимали, что вся наступательная активность иссякнет. Тогда россияне думали, что надо выходить на этих условиях, давить на Украину и договориться о прекращении огня. Однако Украина изменила этот сценарий контратакой на Курщине.

"Я думаю, что о реальном старте переговорного процесса раньше, чем по итогам не только Курской операции, но и кампании весна лето 2025 года вообще говорить не приходится", – добавил военный эксперт.