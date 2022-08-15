Боевые действия ненадолго утихнут, – Жданов о попадании в "вагнеровцев" в Попасной

Вчера, 14 августа, ВСУ ударили по штабу ЧВК "Вагнер" в Попасной. Предварительно, в результате мощного обстрела уничтожено около 100 "вагнеровцев" из руководящего состава.

Институт изучения войны отмечает, что их сосредоточили именно на Бахмутском направлении. Ожидается, что после уничтожения группы боевые действия на фронте могут приостановиться. Однако лишь на время. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Жданов.

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Обычно такие потери, особенно руководящего состава, приводят к деморализации и дестабилизации действий войск. На определенный период боевые действия могут утихнуть. К сожалению, они постепенно восстановятся. Соберут новый штаб и руководящий состав,

– предположил Жданов.

Пока они будут собирать, добавил он, пока новые люди будут вдаваться в детали, можем рассчитывать на временный покой.

К чему приведет уничтожение ЧВК "Вагнер"

Мощное уничтожение вражеского объекта демонстрирует эффективность применения американских систем HIMARS украинскими бойцами. Неудивительно, что оккупанты ужасно их боятся. Поэтому они пытаются маскировать штабы и рассредоточивать силы.

Жданов подчеркнул, что новый пакет военной помощи от США предусматривает передачу Украине дронов-камикадзе. Именно эта техника не оставит россиянам никакого шанса, когда они начнут мельчить свои склады и системы снабжения.

Сейчас есть информация, что они возят боеприпасы зерновозами. Загружают большие грузовики, тентуют и отправляют на огневые позиции. Для дронов-камикадзе гоняться за такими машинами – приоритетная цель

Украине поступит соответствующее оружие, убежден Жданов, и мы продолжим наносить сокрушительные потери российским захватчикам. "Не "хаймарсами", то дронами-камикадзе", – сказал он.

Что известно об ударе по ЧВК "Вагнера" в Попасной: коротко

Боевые действия могут утихнуть, удар по штабу вагнеровцев, оккупанты становятся в оборону: смотрите видео