В Украине планируют мобилизовать 300 тысяч москитов, – Резников потролил Небензю

В России заявили, что оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". На это с юмором отреагировал министр обороны Алексей Резников.

Он объявил про старт нового проекта. Кстати, Россия заговорила о "боевых комарах" после того, как распространила фейк о "грязной бомбе".

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В Украине планируют мобилизовать 300 тысяч москитов

Алексей Резников отреагировал на новый бред россиян. Он пошутил, что в Украине якобы объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров.

Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей"

– написал министр.

Россия выдала очередную ерунду

Недавно постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что в марте на территории Херсонской области оккупанты обнаружили "три беспилотника, оснащенных емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов".

По словам Небензи, в США запатентовали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Британская представительница в ООН Барбара Вудворд не выдержала ахинею Небензи. Она спросила, сколько еще представители других стран должны терпеть бред России.

Россия призвала ООН расследовать "военно-биологическую" деятельность Украины и США. Однако оккупантов поддержал только Китай. Так, Совбез ООН после полномасштабного вторжения скептически относится к попытке страны-агрессора найти "биолаборатории".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина готовит провокации в Черном море. Она якобы имеет подводные аппараты с "500 тоннами" взрывчатки.

Кроме того, Россия распространяет свою пропаганду в Турции. Она использует людей, враждебно настроенных в США, и уверяет, что именно Запад вызвал войну.

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