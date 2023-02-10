Похоже, пойдет очередь передач, как с танками, – Жданов о самолетах для Украины

Владимир Зеленский 8 февраля посетил Лондон и Париж, а 9 февраля выступил с речью и был встречен овациями в Европарламенте. Судя по всему, после этого Украина начнет получать боевые самолеты, подобно тому, как в свое время было объявлено о танках.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что премьер Британии Риши Сунак уже дал команду министру обороны страны подготовить предложение о передаче Украине боевой авиации.

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С самолетами для Украины будет так, как с танками

Жданов отметил, что по итогам первого крупного европейского турне Зеленского ряд стран объявил о новых пакетах военной помощи Украине. Все ожидаемо, но даже гораздо больше, чем предполагалось.

Оказывается, что вопрос решается на уровне того, что передача авиационной техники нам уже выливается в такой же парад, как это было с танками,

– заявил военный эксперт.

Ведь, напомнил он, тогда все захотели передать нам танки – хотя бы небольшое количество. С самолетами сейчас происходит нечто подобное.

Жданов о перспективах получения западной авиации и дальнобойных ракет: смотрите видео

В чем особенность ракет Storm Shadow

Военный эксперт заметил, что премьер Британии Риши Сунак дал команду министру обороны страны подготовить предложение о передаче Украине боевой авиации. Речь шла о самолетах Tornado или Typhoon. Их особенность состоит в том, что они являются пусковой платформой для ракет Storm Shadow.

По его словам, это крылатая ракета с дальностью запуска 560 километров, но с возможностью увеличения этой дальности до 1000 километров. Можно представить, какие возможности получат ВСУ с такой ракетой, если запускать ее с борта самолета, например, от границы Украины.

Это современная крылатая ракета, которая разрабатывалась для применения в условиях современных систем ПВО и систем радиоэлектронной борьбы,

– отметил Жданов.

Такая ракета, объяснил он, отлично справляется с преодолением этих систем. К тому же у нее есть особенность – она может лететь на сверхмалых высотах.

Если, например, ракета "Калибр" летит на высоте примерно 500 метров, то Storm Shadow может лететь на высоте 30 – 40 метров, то есть фактически над крышами домов. Благодаря этому во время полета она будет находиться в мертвой зоне современных радиолокационных станций, особенно находящихся на вооружении в России.

Жданов добавил, что тактические средства могут поймать эту ракету, но ее скорость почти равна скорости звука. Поэтому, если они будут успевать, то постараются с ней бороться, если нет – Storm Shadow просто пролетит мимо них.

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