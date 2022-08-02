Какие боевые самолеты были бы лучшими для Украины: объяснение военного эксперта

Есть целый ряд боевых самолетов современного стандарта, которые могут подойти для Вооруженных Сил Украины. Поэтому можно рассматривать несколько вариантов среди истребителей.

Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, есть очень интересные истребители.

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Какие самолеты предпочитают в мире

Катков рассказал, что абсолютное большинство стран-соседей Украины выбрала когда-то истребитель F-16, имея возможность закупить другие самолеты. Некоторые страны сделали выбор в пользу палубного истребителя F/A-18, который тоже довольно интересный самолет.

Относительно Gripen – очень интересный самолет. Мне нравится. Но давайте будем честны: его основной оператор – это Швеция, потому что это их самолет,

– заметил эксперт.

Однако, по его словам, как платформа Gripen на самом деле будет жить недолго по сравнению с истребителями F-16, которые есть в 30 странах мира и которых в общей сложности насчитывается 4 тысячи бортов.

Какие боевые самолеты лучше подойдут для ВСУ: смотрите видео

Какие особенности F-16 и Gripen

Катков отметил, что самолет F-16 дешевле в обслуживании, а также легче найти место, где это можно сделать.

Что касается F-16, то он просто в длительном цикле в использовании, в эксплуатации будет даже дешевле, чем тот же Gripen,

– заявил он.

По словам Каткова, F-16 – самолет так называемой открытой архитектуры. То есть, к нему можно подключать любые подвесные контейнеры, которые уже производятся в странах НАТО.

То есть функционал самолета – это не только подняться в воздух, крылом помахать,

– заметил эксперт.

Он подчеркнул, что это и ракеты запустить, это и разведка. То есть, нужно иметь разведывательные контейнеры и возможность установки радиотехнических контейнеров, которые используются для локализации врага.

Что известно о самолетах F-16 Block 70/72

Катков отметил, что сейчас на производстве в США находятся боевые самолеты F-16 Block 70/72, которые достаточно современны.

Они уже отличаются двигателями. По крайней мере, есть выбор, какой двигатель тебе больше нравится. А потом еще ты набрасываешь на него комплектацию,

– объяснил он.

Эксперт добавил, что можно заказать, в частности, чтобы был более современный радар, или выбрать менее современный, который обойдется дешевле.

Больше о необходимости Украины в боевых самолетах

Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя. По словам военного корреспондента издания The Kyiv Independent Ильи Пономаренко, проблема значительно глубже, ведь когда-нибудь придется обновить весь парк советских военных самолетов.

Для того чтобы начать мощное контрнаступление, Украине не хватает серьезного оружия. Директор Центра исследований армии Валентин Бадрак назвал получение Украиной самолетов – одним из ключевых вопросов в войне с россией.

В Словакии заявили, что могут передать старые самолеты Украине, чтобы помочь защищаться от российского агрессора. Чехия уже согласилась помочь в этом.

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