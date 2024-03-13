На фронте погиб военный Богдан Бородай: у него был орден от Главнокомандующего ВСУ

На Бахмутском направлении погиб военный из Киевской области Богдан Бородай. Жизнь 26-летнего защитника оборвалась в результате вражеского обстрела.

Богдан Бородай служил в 24 отдельном штурмовом батальоне “Айдар” и погиб на Бахмутском направлении во время вражеского обстрела. Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

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Страшная потеря. Погиб 26-летний Богдан Бородай. Молодой патриот закончил военный лицей и получил образование военного переводчика в Киеве. В июне 2022 года вступил добровольцем в ряды ВСУ,

– написал Анатолий Федорук.

За свою героическую службу военный был награжден почетным знаком "Золотой крест" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Прощание с Героем состоялось в среду, 13 марта, в 11:00 возле Дома культуры села Немешаево. Богдана Бородая похоронили на Аллее Героев в Буче по улице Депутатская, 1.

Они отдали жизнь за Украину